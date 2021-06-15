Реструктуризація боргів теплокомуненерго: Рада ухвалила закон за основу

Законопроект №3508-д Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу, у першому читанні підтримав 301 нардеп.

Документ передбачає реструктуризацію заборгованості підприємств теплокомуненерго за спожитий газ, списання штрафних санкцій та відшкодування різниці в тарифах.

Ухвалення закону необхідне для подальшого реформування ринку газу, оскільки загальна заборгованість суб’єктів станом на 1 травня 2021 року може перевищити 100 млрд грн.

Законопроектом врегульовується питання заборгованості за спожитий газ, послуги його розподілу та транспортування.

Зокрема йдеться про реструктуризацію залишку непогашеної заборгованості, списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, що підлягає урегулюванню згідно закону за умови погашення тіла боргу.

Зростання комунальних тарифів в Україні

За даними Держстатистики, комунальні тарифи за рік зросли на 35%. Йдеться про період з травня 2020-го до травня 2021 року.

Водночас ціни на газ у річному вимірі зросли на 161%, електроенергія подорожчала на 36,6%, каналізація на 17,5%, гаряча вода і опалення – на 4,8%.