Укрзалізниця отримає 100 нових пасажирських вагонів

Укрзалізниця домовляється з Крюківським вагонобудівним заводом про постачання 100 пасажирських вагонів. Тендер, оголошений на платформі Prozorro, успішно пройшов усі кваліфікаційні процедури.

Про це повідомив в. о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

За його словами, цього року компанія отримала з держбюджету 4 млрд грн, з них 3 млрд грн підуть на оновлення рухомого складу.

Загалом планується замовити 100 нових пасажирських вагонів, які поповнять найпопулярніші поїзди.

Перша партія має бути готова до експлуатації за півроку з моменту укладання договору, а решта – за рік, максимум.

Скорочення в Укрзалізниці

Напередодні Укрзалізниці оголосила про скорочення апарату управління компанії на 30% в рамках реформування.

Це не стосується співробітників філій компанії та робітничих професій.

Людей, посади яких підлягають скороченню, своєчасно попередять про звільнення і навіть запропонують іншу роботу. Також вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу