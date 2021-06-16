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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Долар і євро здешевшали: курс валют в Україні на 16 червня

курс валют

Курс долара станом на 16 червня здешевшав. Впав у ціні посеред тижня і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,92 грн, що на 7 копійок менше, ніж було у вівторок 15 червня.

Євро здешевшав на 9 копійок – з 32,70 грн/1€ до 32,61 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні, що і була 15 червня.

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Курс валют в Україні від НБУ на 16.06:

  • $1 –  26,92 грн;
  • €1 – 32,61 грн;
  • 1 польський злотий – 7,20 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 16 червня 2021 в Україні

Що буде з курсом долара у червні

Економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що курс гривні у червні буде стабільним. Цьому сприятиме те, що валютні резерви Нацбанку залишаються на високому рівні (близько $28 млрд).

А от наприкінці літа можливе падіння національної валюти. Яким буде курс долара в Україні у червні – читайте у нашому матеріалі.

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