Курс валют НБУ на 16 червня 2021 в Україні

Курс долара станом на 16 червня здешевшав. Впав у ціні посеред тижня і євро.
Так, ціна за $1 сьогодні становить 26,92 грн, що на 7 копійок менше, ніж було у вівторок 15 червня.
Євро здешевшав на 9 копійок – з 32,70 грн/1€ до 32,61 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні, що і була 15 червня.
Курс валют в Україні від НБУ на 16.06:
- $1 – 26,92 грн;
- €1 – 32,61 грн;
- 1 польський злотий – 7,20 грн;
- 10 російських рублів – 3,73 грн.
Що буде з курсом долара у червні
Економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що курс гривні у червні буде стабільним. Цьому сприятиме те, що валютні резерви Нацбанку залишаються на високому рівні (близько $28 млрд).
А от наприкінці літа можливе падіння національної валюти. Яким буде курс долара в Україні у червні – читайте у нашому матеріалі.