Міжнародна компанія VR Capital Group вкладає €75 млн в українську зелену енергетику

Міжнародна фірма з управління активами VR Capital Group анонсувала будівництво трьох вітряних електростанцій в Одеській області та готова інвестувати у цей проект близько €75 млн. Сумарна потужність ВЕС становитиме 49,5 МВт.

Крім цього, в травні 2021 року VR Capital Group повідомила про введення в експлуатацію Дністровської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 40 МВт.

Також у рамках цього проекту було висаджено 5 тис. дерев. Про це повідомили в прес-службі компанії.

– Під час глобальної пандемії нам вдалося завершити введення в експлуатацію Дністровської ВЕС вчасно і не виходячи за рамки бюджету. Це є свідченням професіоналізму наших співробітників і партнерів. Ми вдячні всім, хто допоміг нам досягти цієї мети. Попри наявні проблеми в галузі відновлюваної енергетики в Україні, ми віримо, що ці хвороби росту будуть успішно подолані, – зазначив президент VR Capital Group Річард Дейтц.

За його словами, Україна має колосальний потенціал для розвитку зеленої енергетики на своїй території, роль якої в енергетичному секторі України буде з кожним роком буде тільки зростати.

– Україна має унікальну можливість у середньостроковій перспективі трансформувати свою роль в європейському ланцюгу енергетичної цінності відповідно до європейських принципів Зеленої угоди, й ми прагнемо підтримати це майбутнє як провідний інвестор у країну, – підкреслив Дейтц.

Американська компанія VR Capital Group є одним із найбільших західних інвесторів в Україні, але водночас компанія стикається з постійною протидією з боку державних компаній і судової системи.

Зокрема це стосується невиплати боргів Укрзалізниці. У 2019 VRGP викупила борги у первинного кредитора – Промінвестбанку. Однак потім УЗ відмовилася від комунікації з компанією.

– Ми зробили кілька спроб домовитися про реструктуризацію боргів з УЗ. Пропозиції VRGP передбачали знижки та подовжені терміни погашення й були значно щедрішими, ніж ті, що УЗ отримувала від інших кредиторів. Ми добровільно призупинили судовий процес, розпочатий Промінвестбанком, на знак прояву доброї волі, – зазначив президент VR Capital Group.

Однак, додає президент, УЗ не змогла змістовно взаємодіяти з VRGP, у багатьох випадках навіть не відповідаючи на листи від нашої компанії.

Попри це, VR Capital Group залишається на українському ринку і продовжує інвестувати в країну. Наразі портфель авуарів компанії перевищує $1 млрд.

– Ми зацікавлені в тому, щоб бачити стабільну й успішну Україну, яка буде привабливою як для інвесторів, так і для її громадян. Ми добре усвідомлюємо виклики, з якими стикається Україна, – підсумував Річард Дейтц.

Дейтц додає, що коли в період Майдану інші інвестори покидали країну, вони залишилися і збільшили свої інвестиції, вірячи в дух і рішучість українців перетворити важкі виклики у можливість трансформувати країну.

НКРЕКП передає теплопостачальників місцевій владі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в рамках децентралізації передає регулювання роботи теплопостачальників у регіонах місцевим органам влади.

Тобто місцевій владі будуть підпорядковуватися всі теплові підприємства, крім ТЕЦ, теплоелектроцентралей та атомних електростанцій.