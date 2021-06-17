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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Нацбанк вирішив не підвищувати облікову ставку

НБУ

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. Водночас регулятор починає поступово згортати антикризові інструменти.

Це посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.

У Нацбанку зазначили, що готові підвищувати облікову ставку, якщо суттєве посилення фундаментального інфляційного тиску та погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення рівня інфляції 5% у 2022 році.

Наступне рішення щодо облікової ставки ухвалюватимуть з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, яке опублікують у липні 2021 року.

Водночас регулятор прогнозує, що протягом найближчих місяців інфляційний тиск залишатиметься значним з огляду на переважно тимчасові чинники.

Тому очікується, що інфляція почне сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року, тобто восени, та повернеться до рівня 5% у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть нормалізація цін на світових товарних ринках, а також надходження на ринки нового більшого врожаю.

Нацбанк збільшив облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 7,5% річних  у квітні цього року. Рішення ухвалили через невизначеність щодо пандемії коронавірусу та зростання інфляції.

Джерело: НБУ

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