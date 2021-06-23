Курс валют НБУ на 23 червня 2021 року в Україні

23 червня американський долар зріс у ціні на декілька копійок, порівняно із попереднім днем.

Наразі валюта коштує 27,3 грн/$, тоді як 22 червня цей показник становив 27,19 грн/$.

Євро також пішло на здорожчання, за курсом Нацбанку валюта коштує 32,46 грн/€.

Закріпив свої позиції щодо гривні і польський злотий, 23 червня його вартість складає 7,16 грн замість 7,09 напередодні.

Втратив свої позиції лише російський рубль, НБУ встановив курс 3,72 грн/10 руб.

Курс валют в Україні від НБУ на 23.06:

$1 – 27,3 грн;

€1 – 32,46 грн;

1 польський злотий – 7,16 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Курс валют у червні 2021 року

Експерти прогнозують, що протягом літа курс валют буде досить стабільним.

Так, у червні, долар коштуватиме в межах 27,35-28 грн, а євро – в межах 33-35 грн, зазначає економіст Олександр Хмелевський.

Також, за словами експерта, валютні резерви Національного банку України залишаються на досить високому рівні і становлять близько $28 млрд.