Національний банк України на п’ятницю, 25 червня, значно підвищив курс долара та євро до гривні.

Зокрема, американська валюта здорожчала на 18 копійок. Якщо напередодні долар коштував 27,27 грн, сьогодні курс встановлено на рівні 27,45/1$.

Євро за день зросло у ціні на 19 копійок – з 32,60 до 32,79 грн.

Водночас польський злотий та російський рубль залишилися на рівні попереднього банківського дня.

Курс валют в Україні від НБУ на 25 червня:

$1 – 27,45 грн;

€1 – 32,79 грн;

1 польський злотий – 7,20 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Прогноз курсу долара на три роки

Кабмін затвердив прогноз курсу долара в Україні на 2022-2024 роки у діапазоні 28-29 грн/$1.

Експерти менш оптимістичні. Аналітик компанії Альпарі Вадим Іосуб вважає, що до кінця 2021 року курс американської валюти підвищиться до позначки 29,5 грн/1$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.