Ціни на газ для населення у липні 2021 зросли

Порівняно з першим місяцем літа, у липні 2021 ціни на газ в Україні дещо здорожчали.
Більшість газопостачальних компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.
Базова ціна на місяць коливається від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.
Вартість базового річного тарифу більш вигідна – від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.
Найнижчі ціни на газ для населення у липні запропонували:
- Агросинтез Трейдінг – 7,80 грн за кубометр;
- Евода Трейд КП Луцькводоканал – 7,88 грн за кубометр;
- Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут – 7,89 грн за кубометр;
- ГК Нафтогаз України – 7,96 грн за кубометр.
Серед причин здорожчання ціни на газ в Україні фахівці відзначають високий попит населення, незначні запаси у сховищах та систематичні зловживання російського монополіста Газпром, який у штучний спосіб обмежує обсяги постачання палива на ринок ЄС.
Джерело: ГазПравда