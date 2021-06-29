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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

В Україні скоротилася середня зарплата у травні

В Україні скоротилася середня зарплата у травні

В Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в травні склала 13 499 грн. Вона у 2,3 раза перевищує рівень мінімальної зарплати (6000 грн).

Про це свідчать дані Державної служби статистики. 

Так, за останні 12 місяців розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 28,1%, а в порівнянні з квітнем зменшився на 0,3% (44 грн).

Індекс реальної заробітної плати в травні 2021 року в порівнянні з квітнем склав 98,4%, а в порівнянні з травнем 2020 року – 116,8%.

средняя зп Госстат

Нагадаємо, середньомісячна зарплата в Україні з урахуванням інфляції у 2022 році виросте на 4,4%, про що свідчать дані макропрогнозу уряду.

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Джерело: Держстат

Фото: Pixabay

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