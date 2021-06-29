Все про співпрацю із блогерами: WebPromoExperts запускає курс Influencer-маркетинг

16 серпня стартує онлайн-курс Influencer-маркетинг від Академії WebPromoExperts. Під час нього можна дізнатися все про інфлюенсер-маркетинг – як зробити співпрацю з інфлюенсерами ефективною, як навчитися продавати через них свої послуги та товари, як знайти “того самого” блогера, і як виміряти, чи була кампанія ефективною.

Попри те, що сьогодні, здається, кожен другий – блогер, інфлюенсер-маркетинг – це тренд, який продовжує розвиватися і рости завдяки своїй ефективності. Обсяг ринку інфлюенсер-маркетингу у 2016 році склав $1,9 млрд, а у 2020 році зріс до $9,7 млрд. Очікується, що у 2021 році він досягне $13,8 млрд.

Курс Influencer-маркетинг триватиме три тижні у форматі живих вебінарів.

Хто буде вчити

Куратор курсу Катерина Шевченко – Key account manager в AIR Brands, 14 років досвіду в рекламному бізнесі, співпрацювала з Приватбанк, MasterCard, Vodafone та іншими брендами.

Станіслав Стояцький – креативний директор, 12 років досвіду в digital, понад 60 нагород на локальних і міжнародних фестивалях, співпрацював з Lenovo, Coca-Cola, McDonald’s, Microsoft, Pepsi, Nestle та іншими.

Андрій Калашник – CМО в TrendHERO. Знає все про те, як шукати, де шукати і як перевіряти блогерів в Instagram.

Аліна Щербина – співзасновник проекту БУДЬ в UA. Понад 10 років працює у сфері журналістики, PR і управління репутацією.

Слухачі курсу навчаться вибирати “своїх” блогерів, писати пропозиції про співпрацю, створювати вимірні стратегії, аналізувати ефективність і вносити зміни в кампанії. Лектори курсу поділяться прикладами і секретами того, як зробити комунікацію і взаємодію з інфлюенсерами виграшними для всіх.

Для кого курс

Для інтернет-маркетологів, SMM-фахівців, власників бізнесу і всіх, хто зацікавлений у співпраці з лідерами думок. Кількість місць обмежена можливостями куратора і лекторів давати вичерпний зворотний зв’язок, наразі діє знижка 40%.

Зареєструватися на курс Influencer-маркетинг можна за посиланням.