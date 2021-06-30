Національний банк України встановив офіційний курс валют станом на середу, 30 червня.

Так, долар різко здешевшав за день та коштує 27,17 грн/1$. Днем раніше курс американської валюти був 27,39 грн/1$.

Ціну на євро станом на 30 червня встановлено на рівні 32,30 грн/1€. Напередодні курс складав 32,74 грн/1€.

Водночас ціна на польський злотий на декілька копійок впала, а от на російський рубль – дещо зросла.

Курс валют в Україні від НБУ на 30 червня:

$1 – 27,17 грн;

€1 – 32,30 грн;

1 польський злотий – 7,14 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс долара в Україні на кінець 2021

За прогнозами агентства S&P Global Ratings, до кінця 2021-го курс долара в Україні підвищиться до 29,5 грн/$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.

Зокрема, на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року – до 30,5 грн і на кінець 2024-го – до 31 грн.

Детальніше про те, яким буде курс долара в Україні на кінець 2021 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.