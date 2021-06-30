В Україні спростили процедуру приєднання до газових мереж

Верховна Рада врегулювала окремі аспекти приєднання до газових мереж для підвищення ефективності їх використання, ухваливши у другому читанні законопроект №4578-1.

За документ проголосували 226 народних депутатів.

Документ спрощує процедура приєднання до газорозподільних мереж та мереж оператора газотранспортної системи і вносить відповідні зміни до закону Про ринок природного газу.

Зокрема, скасовується обов’язковий поділ приєднання на типи, змінюються підходи з визначення плати за приєднання, унормовуються терміни виконання заходів із приєднання, а також захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Окрім того, змінами до закону Про забезпечення комерційного обліку природного газу впроваджується інструмент держконтролю за використанням ресурсів імпортованого газу і власного видобутку.