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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

В Україні спростили процедуру приєднання до газових мереж

газова труба

Верховна Рада врегулювала окремі аспекти приєднання до газових мереж для підвищення ефективності їх використання, ухваливши у другому читанні законопроект №4578-1.

За документ проголосували 226 народних депутатів.

Документ спрощує процедура приєднання до газорозподільних мереж та мереж оператора газотранспортної системи і вносить відповідні зміни до закону Про ринок природного газу.

Зокрема, скасовується обов’язковий поділ приєднання на типи, змінюються підходи з визначення плати за приєднання, унормовуються терміни виконання заходів із приєднання, а також захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Окрім того, змінами до закону Про забезпечення комерційного обліку природного газу впроваджується інструмент держконтролю за використанням ресурсів імпортованого газу і власного видобутку.

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Рада у першому читанні ухвалила зміни до закону про ринок природного газу

Фото: Depositphotos

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