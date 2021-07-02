2 липня в Україні трохи змінився курс валют – американський долар, як і євро трохи подорожчав.

У п’ятницю, 2 липня 2021 року Нацбанк встановив в Україні курс долара в 27,38 грн/1$.

Долар в порівнянні з четвергом, 1 липня, коли він коштував 27,39 грн/1$, додав 16 копійок.

Євро ж, що коштував напередодні 32,34 грн/1€, подорожчав на 18 копійок і його курс за станом на 2 липня встановлено на рівні 32,52 грн/1€.

Курс валют НБУ на 2 липня 2021 року

$1 – 27,38 грн;

€1 – 32,52 грн;

1 польський злотий – 7,20 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Раніше Кабінет міністрів України опублікував прогноз економічного розвитку країни на період з 2022 до 2024 року.

Згідно з цим документом, курс долара в Україні в найближчі три роки буде коливатися на рівні 28-29 грн/$1.

Крім того, рівень інфляції в 2022 році знизиться до 6,2%, а в 2023 році – до 5%.