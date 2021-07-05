Курс валют НБУ на 5 липня 2021 в Україні

Курс долара станом на 5 липня здорожчав. А от євро на початку тижня дещо впав у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 27,41 грн, що на 3 копійки більше, ніж було у п’ятницю 2 липня.

Євро здешевшав на 11 копійок – з 32,52 грн/1€ до 32,41 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні, що і була 2 липня.

Курс валют в Україні від НБУ на 05.07:

$1 – 27,41 грн;

€1 – 32,41 грн;

1 польський злотий – 7,15 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Загалом значних коливань курсу долара в липні очікувати не варто, адже зазвичай сезон відпусток характеризується зміцненням гривні. Такий прогноз у коментарі Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Але посилити девальвацію гривні в липні може зростання дефіциту зовнішньо-торговельного балансу та відтік інвестицій.