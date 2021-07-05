Україна скоротила експорт товарів до Росії майже на 80% – Милованов

За шість років, з 2013 по 2019, експорт українських товарів до Росії зменшився на 78%. А от показник вивезення товарів з України до країн ЄС зріс на 24%.

Про це під час форуму Україна 30. Міжнародна політика повідомив радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов, зазначивши, що на ситуацію вплинула Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

– Експорт товарів до Європейського Союзу з 2013 по 2019 рік зріс на 24%, а до РФ – зменшився на 78%. 2020 рік ми не рахуємо, бо це рік пандемії. Тобто, ми збільшили експорт до Євросоюзу та зменшили його до РФ. Хоча в цілому нам ще не вдалось замістити втрати від експорту до Росії за рахунок ЄС, але я впевнений, що це відбудеться, – зазначив він.

Тимофій Милованов пояснив, що станом на сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України з часткою близько 40%. Швидко зростає і частка азіатського ринку, особливо Китаю, а от частка Росії продовжує зменшуватися.

У січні-березні 2021 року імпорт товарів в Україну становив $15,1 млрд. Найбільше товарів в Україну ввозили Китай (на $2,3 млрд), Німеччина (на $1,3 млрд), Росія (на $1,2 млрд).