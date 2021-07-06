Курс валют НБУ на 6 липня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс долара і євро до гривні.

На вівторок, 6 липня, НБУ встановив курс 27,29 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 6 липня, зафіксувалося на 32,37 грн/1€.

Порівняно з понеділком, ціна на злотий та російський рубль також впала.

Курс валют в Україні від НБУ на 06.07:

$1 – 27,29 грн;

€1 – 32,37 грн;

1 польський злотий – 7,18 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Як стверджують вітчизняні фінансові експерти, курс долара 2021 в Україні найбільш стабільним буде протягом літа.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю. У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.