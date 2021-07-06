Ціни на бензин 2021: чому найближчим часом може подорожчати пальне

Ще тиждень тому максимальна ціна на бензин на українських заправках не перевищувала 30,82 грн за літр, а дизельного пального – 29,09 грн. Сьогодні на стелах АЗС нові ціни. Бензин і дизель подекуди зросли на гривню за літр.

Що із цінами?

Зараз ціну на бензин в Україні контролює уряд. Кабінет міністрів встановив максимальну торгівельну націнку на пальне на період дії карантину – не більше 5 грн на літр бензину і не більше 7 грн на літр дизпального.

Середню вартість пального Міністерство економіки підняло 2 липня – 26,64 грн за літр бензину та 22,55 грн за літр дизельного палива. До неї додалась максимальна дозволена урядом націнка – вийшло 31,64 грн за бензин та 29,55 грн за літр дизпалива, що зараз правлять АЗС.

— Подальша зміна цін на паливо залежатиме від розвитку ситуації на світових ринках нафти, ціни на яку з початку поточного року зросли майже у 1,5 раза, – додали у Міністерстві економіки, коментуючи подорожчання.

Що кажуть експерти?

Паливний експерт та директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що днями зафіксували рекорд цін на нафту – $78 за барель, та це ще не найбільша вартість.

Для порівняння, до пандемії Covid-19 ціна фінішувала на $65 за барель. Таке зростання цін на нафту експерти пояснюють тим, що бізнес відновлюється, люди починають більше подорожувати, словом, світ оговтується після тотального локдауну. Тому попит росте, а з ним – і ціни.

— Головне, що ніхто зараз не дає прогнозів щодо зниження ціни. Тому що бачимо, що економіка відновлюється, життя повертається на сталі рейки. Люди більше їздять, більше споживають, тоді як видобуток нафти особливо не зростає, – пояснює Сергій Куюн.

Як підвищення вплине на послуги?

Ціни на паливо тягнуть за собою і продуктові подорожчання. Так само можуть підвищитися ціни й на проїзд. Керівник асоціації перевізників Київщини Олексій Павленко запевняє, що різкого стрибка вартості проїзду найближчим часом не буде.

Адже українські перевізники після карантину і так втратили частину пасажирів. Тому піднімати вартість проїзду зараз просто не готові. Інша справа, якщо ціни на пальне й надалі підуть вгору. Тоді це відіб’ється і на якості сервісу, і на вартості квитка.

— Більше витрачатиметься на пальне, а не на технічну частину, на обслуговування, ремонт і якісні запчастини. Зменшуватиметься рівень безпеки. На жаль, це до цього призведе, – констатує Олексій Павленко.

На що експерти радять звернути увагу

Традиційно експерти рекомендують звернути увагу на якість пального, яким користуєтесь – неважливо, чи то великий бренд, чи маленька мережа. Адже під час таких цінових стрибків на ринку з’являється неякісне та дешевше пальне.