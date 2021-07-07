Курс валют НБУ на 7 липня 2021 року в Україні

7 липня українська гривня дещо зміцнила свої позиції по відношенню до американського долара та євро.

Національний банк України встановив курс 27,24 грн/$, напередодні показник становив 27,29 грн/$.

Євро теж трохи втратило позиції, одна одиниця коштує 32,26 грн, а 6 липня вартість становила 32,37 грн.

Вартість польського злотого майже не змінилась і становить 7,17 грн за одну одиницю. Курс російського рубля залишається незмінним.

Курс валют в Україні від НБУ на 07.07:

$1 – 27,24 грн;

€1 – 32,26 грн;

1 польський злотий – 7,17 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс доллара в липні 2021

Сезон відпусток характеризується зміцненням та закріпленням гривні, тож очікувати значних коливань курсу доллару цього місяця не варто.

Кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський спрогнозував, що протягом липня доллар буде коливатись у межах 27,0-27,5 грн.

Детальніше про прогноз курсу долара у липні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.