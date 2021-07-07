Суд підтвердив законність аукціону з продажу збанкрутілого ПрАТ Бліц-Інформ

16 червня 2021 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції у справі №910/2592/19, де ТОВ Палп Мілл Прінт на відкритому публічному аукціоні в листопаді 2019 року придбало майно збанкрутілого ПрАТ Бліц-Інформ.

– Незважаючи на шалений тиск та дискредитацію з боку АТ Укрексімбанк в ЗМІ, законність придбання нашою компанією майна банкрута ПрАТ Бліц-Інформ на відкритому публічному аукціоні в листопаді 2019 тепер підтверджено, і в апеляційному порядку. Майно придбано у чіткій відповідності до норм чинного законодавства України, – зазначив генеральний директор та співвласник ТОВ Палп Мілл Прінт Олег Дубровка.

Дубровка також просить АТ Укрексімбанк припинити будь-які маніпуляції направлені проти їхньої компанії і дати можливість розвивати поліграфічну галузь України.

ТОВ Палп Мілл Прінт — одне з найбільших поліграфічних підприємств у східній Європі, яке входить до складу австрійсько-німецької групи Pulp Mill Holding GmbH.

Станом на сьогодні на ТОВ Палп Мілл Прінт працює понад 550 людей. Податків до державного бюджету України в період з 2019 по 2021 роки сплачено понад 140 млн. грн.