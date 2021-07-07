Національний банк України розробляє новий дизайн монет номіналом в одну та дві гривні. Монети хочуть оновити, щоб вони стали зручнішими у використанні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час прес-брифінгу про старт Всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків.

– Поки ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Однак ми почули скарги українців на якість монет 1 і 2 гривні, – зауважив він.

Тому, як пояснив Шабан, в НБУ зараз працюють над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для людей із вадами зору та людей похилого віку.