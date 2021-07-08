На Велике будівництво Кременчуцького мосту з Туреччини вирушив цілий арсенал техніки

Для будівництва Кременчуцького мосту на Полтавщині з Туреччини прямує цілий арсенал мостобудівної техніки.

Міст зводять згідно з європейськими стандартами у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє пресслужба Укравтодору.

– Баржі, буксири, кран на баржі вантажопідйомністю до 165 тонн, гусеничні та самохідні крани, навантажувачі, бульдозер, грейдер, бетонозмішувачі, екскаватор, бурильна установка – усе це потужне мостобудівне обладнання вирушило зі Стамбула до Кременчука, – йдеться у повідомленні служби.

До цього підрядник випробував буронабивні палі на обох берегах Дніпра, аби упевнитись, що конструкція витримає майбутні навантаження. Щойно техніка дістанеться Кременчука, почнеться зведення переправи у важливому промисловому центрі Полтавщини.

Довжина ансамблю нового мосту з підходами становитиме понад 3 км. Штучна споруда буде вантовою і матиме чотири смуги руху, по дві в кожному напрямку. Будуватиме споруду підрядна компанія Doğuş Grubu за принципом design-build.

– На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08. Також буде розв’язка з можливістю з’їзду на Літературний провулок. На лівому березі міст закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю, – уточнили в Укравтодорі.

Новий міст планують побудувати паралельно до Крюківського – єдиного мосту через Дніпро в області, який звели 150 років тому і який уже перебуває у передаварійному стані.

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Якщо Крюківський міст не витримає, це паралізує не лише пасажиропотік, а й викличе колапс промисловості Полтавщини, зокрема залізничного сполучення.

На сьогодні міст забезпечує сполучення як автомобільного, так і залізничного транспорту: через Крюківський міст пролягають дороги державного значення М-22 Полтава – Олександрія, Н-08 Бориспіль – Маріуполь та залізнична гілка.

У майбутньому команда Великого будівництва планує відновити Крюківський міст та повністю перетворити на його на залізничний.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.