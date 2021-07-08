White Rock Management, компанія, яка спеціалізується на інноваційних технологіях, оголосила про створення сучасного дата-центру на території Республіки Казахстан.

Для облаштування центру даних White Rock Management закупила більш ніж 20 тис. одиниць обладнання (надпотужних машин) на суму понад $200 млн у лідера світового ринку спеціалізованої техніки — китайської компанії Bitmain.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії White Rock Management у LinkedIn.

– В епоху штучного інтелекту, потужного інформаційного потоку і новітніх технологій надзвичайно важливий правильний підхід до зберігання, обробки і передачі даних із забезпеченням безпеки процесу. У цих умовах і виникає необхідність створення сучасних дата-центрів, — повідомив власник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

Сергій додає, що сьогодні Україна не тільки нарощує потенціал в галузі, але і йде в ногу з новітніми тенденціями, диктує тренди і захоплює міжнародний ринок, використовуючи можливості у світових цифрових центрах, таких як Казахстан.

Дата-центр White Rock Management потужністю понад 100 МВт надаватиме послуги з обробки, зберігання, передачі інформації.

Центр даних в Республіці Казахстан відкритий першим у цьому році і став одним із найпотужніших у Центральній Азії. Компанія White Rock Management планує відкриття дата-центру в Швеції, готує фінальні розробки для відкриття центру даних у Північній Америці, а також відновлює роботу сучасного дата-центру в Україні.

Республіка Казахстан приваблює інвесторів зручним географічним розташуванням і рекордно низькими, порівнюючи з іншими країнами, тарифами на електроенергію.

White Rock Management — компанія, яка спеціалізується на створенні багатофункціональних дата-центрів по всьому світу. Головний фокус White Rock Management — штучний інтелект, потокові обчислення, рендеринг і блокчейн.

Засновником компанії є Сергій Тронь — український підприємець, інвестор міжнародного рівня. Бізнесом займається понад 15 років.

Сфера інтересів: IT, логістика, енергетика.