Як використовуватимуться електронні гривні: Нацбанк назвав три варіанти

Національний банк України розглядає три різні сценарії використання е-гривні в країні.

За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, НБУ став одним з перших в світі, хто почав дослідження можливості випуску власних цифрових валют.

– Щоб знайти дійсно затребувані варіанти й ніші використання е-гривні та визначити потенційний ефект від її впровадження, ми вирішили почути думку експертів фінансового ринку та провели комплексне опитування, – повідомив Шевченко.

За його словами, в опитуванні брали участь 100 експертів. Вивчалися шість способів використання е-гривні, такі як: інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В); для цільових соціальних виплат (G2P); для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B); для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B); для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В); дохідний фінансовий інструмент.

Експерти вважають, що найперспективнішим способом може бути використання для роздрібних безготівкових платежів. Друге місце в опитуванні зайняв інструмент для транскордонних платежів.

На передостанньому місці виявився варіант G2P, але більшість респондентів – 77% – підтримають його, якщо на базі електронної гривні введуть програмовані цільові гроші для виплат.

Опитаних зацікавив і варіант із здійсненням операцій у сфері віртуальних активів. Багато експертів також вважають, що цифрову валюту можна реалізувати на базі технології блокчейн.

За підсумками дослідження Нацбанк розглядає як основу для обробки варіантів використання е-гривні три сценарії: для роздрібних безготівкових платежів; для використання у сфері, що пов’язана з обігом віртуальних активів; для транскордонних платежів.