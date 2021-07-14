Законопроект № 4572 Про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна планують розглянути у Верховній Раді 15 липня.

Його прийняття означатиме удосконалення процесу приватизації та оренди держмайна для залучення інвестицій та знищення штучних бюрократичних перепон, що забезпечить зростання економіки України на 200 млрд грн у найближчі роки.

Про це у своїй колонці на Економічній правді пише юрист Олександр Леменов.

Експерт зазначає, що документ передбачає чіткі критерії передачі майна на приватизацію і вводить механізми захисту від штучного уповільнення цього процесу.

Також він забезпечує впровадження дієвих механізмів контролю за ефективністю використання держмайна, передбачаючи адміністративну відповідальність.

– Прийняття цього законопроекту створить додаткові інструменти захисту для самих інвесторів, – підкреслює Леменов.

Їх майнові права будуть захищені англійським правом за договором купівлі-продажу, але з поправкою на особливості українського законодавства.

Частина надходжень від приватизації спрямовуватиметься до спецфонду, кошти якого використовуватимуться для підготовки подальших об’єктів приватизації.

10% надходжень від малої приватизації будуть перенаправлені до місцевих бюджетів за місцем реєстрації проданих об’єктів.

Леменов підкреслює, що економічний ефект від прийняття законопроекту №4572 прогнозують на рівні 100-120 млрд грн прямих надходжень до державного та місцевого бюджетів. Водночас ВВП України має збільшитися на 200 млрд грн шляхом залучення інвестицій у приватизовані об’єкти.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні функціонують понад 3600 державних підприємств, керованих 96 органами влади. За даними СБУ, у 2019 році ці підприємства продемонстрували збитки на загальну суму 170 млрд гривень.

З початку 2020 року від приватизації, проведеної Фондом держмайна, в казну надійшло 4,5 млрд грн.