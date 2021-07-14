Законопроект № 4572 Про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна планують розглянути у Верховній Раді 15 липня.
Його прийняття означатиме удосконалення процесу приватизації та оренди держмайна для залучення інвестицій та знищення штучних бюрократичних перепон, що забезпечить зростання економіки України на 200 млрд грн у найближчі роки.
Про це у своїй колонці на Економічній правді пише юрист Олександр Леменов.
Експерт зазначає, що документ передбачає чіткі критерії передачі майна на приватизацію і вводить механізми захисту від штучного уповільнення цього процесу.
Також він забезпечує впровадження дієвих механізмів контролю за ефективністю використання держмайна, передбачаючи адміністративну відповідальність.
– Прийняття цього законопроекту створить додаткові інструменти захисту для самих інвесторів, – підкреслює Леменов.
Їх майнові права будуть захищені англійським правом за договором купівлі-продажу, але з поправкою на особливості українського законодавства.
Частина надходжень від приватизації спрямовуватиметься до спецфонду, кошти якого використовуватимуться для підготовки подальших об’єктів приватизації.
10% надходжень від малої приватизації будуть перенаправлені до місцевих бюджетів за місцем реєстрації проданих об’єктів.
Леменов підкреслює, що економічний ефект від прийняття законопроекту №4572 прогнозують на рівні 100-120 млрд грн прямих надходжень до державного та місцевого бюджетів. Водночас ВВП України має збільшитися на 200 млрд грн шляхом залучення інвестицій у приватизовані об’єкти.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні функціонують понад 3600 державних підприємств, керованих 96 органами влади. За даними СБУ, у 2019 році ці підприємства продемонстрували збитки на загальну суму 170 млрд гривень.
З початку 2020 року від приватизації, проведеної Фондом держмайна, в казну надійшло 4,5 млрд грн.