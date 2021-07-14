Харківобленерго виплатило понад 430 млн грн податків у першій половині 2021 року

За підсумками 2020 року АТ Харківобленерго опинилося на другому місці за обсягами сплачених до держбюджету податків серед підприємств Харківської області, а за перші шість місяців 2021 року податкові відрахування становлять 431 млн грн.

Про це повідомляє в.о. голови Харківобленерго Костянтин Логвиненко в авторському матеріалі на Цензор.НІ.

Вказується, що за перше півріччя 2021 року Харківобленерго заплатив до бюджетів усіх рівнів 431 млн грн, з яких 214 млн грн становить ПДВ, а 52 млн грн – податок на прибуток.

Передумовами для поліпшення фінансових показників підприємства стали зміна менеджменту та усунення впливу олігархічних груп, зазначає Логвиненко. Водночас екс-керівники роблять спроби повернути контроль над Харківобленерго.

– Втім, попередній менеджмент, пов’язаний з олігархічними колами впливу, не втрачає надії відновити контроль над підприємством. Для цього, користуючись впливом на місцеві правоохоронні органи, колишні бенефіціари здійснюють систематичний тиск на роботу АТ Харківобленерго, – зазначив Логвиненко.

Логвиненко додає, що у лютому 2021 року правоохоронці провели обшук на території об’єкта ще до початку дії судового дозволу на нього, при цьому пошкодивши майно підприємства.

Незважаючи на ці виклики, на сьогоднішні підприємство працює в штатному режимі й стабільно забезпечує споживачів енергією.

У 2021 році співробітники Харківобленерго встановили нові сучасні опори в чотирьох районах Харківської області та місті Харкові.

Також замінили силовий трансформатор в Красноградській центральній районній лікарні, де в рамках Великого будівництва раніше був встановлений томограф, який вимагав нестандартного підключення до електромережі.

За словами Логвиненка, приватизація Харківобленерго має відбутися на початку 2022 року і стане запорукою модернізації енергетичної інфраструктури регіону.

– Приватизація АТ Харківобленерго – це крок до нової ефективної енергетики в Україні, соціальної стабільності регіону та нових перспектив розвитку Харківської області на десятиліття вперед, – резюмував Логвиненко.

Електроважмаш затвердили постачальником генераторів Енергоатому

Харківський завод Електроважмаш за результатами відповідної оцінки затверджений постачальником гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів та іншого обладнання для НАЕК Енергоатом, а також зможе проводити їхній ремонт та модернізацію.

ДП НАЕК Енергоатом за результатами проведеної оцінки затвердив ДП Завод Електроважмаш постачальником компанії до травня 2026 року.