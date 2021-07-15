Рада звільнила від мита і ПДВ комплектуючі для електрокарів і авто на газі

Верховна Рада до 2030 року звільнила від ввізного мита і ПДВ комплектуючі для випуску електротранспорту і транспорту на газі. Фіскальні стимули почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Відповідні законопроекти про внесення змін до Податкового (№3476) і Митний (№3477) кодекси ухвалено 15 липня в цілому. Їх підтримали 315 і 317 народних депутатів відповідно.

Також передбачається до 31 грудня 2025 року звільнити від ПДВ операції з ввезення і/або постачання електротягачів, електрокарів, електровантажівок, а також виключно нових тягачів, легкових автомобілів, вантажівок, які працюють на природному газі або біогазі.

Крім цього, також до 31 грудня 2035 року від податку на прибуток звільняються електротехнічні підприємства, які займаються виключно виробництвом електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

За інформацією автора законопроекту, народного депутата Роберта Горвата, світовий ринок виробництва електромобілів і їх комплектуючих стрімко зростає: тільки за останні два роки інвестиції в електротранспорт склали майже $180 млрд.

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