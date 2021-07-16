Національний банк України зміцнив курс гривні на одну копійку відносно долара та євро станом на п’ятницю, 16 липня.

Офіційні курси американської та європейської валют другий день поспіль знижуються після незначного зростання напередодні.

Так, долар здешевшав на 1 копійку та коштує 27,29 грн/1$. Раніше курс американської валюти був 27,30 грн.

Ціну на євро станом на 16 липня встановлено на рівні 32,23 грн/1€. Напередодні курс складав 32,24 грн.

Курс польського злотого та російського рубля залишається на стабільних позиціях.

Курс валют в Україні від НБУ на 16 липня:

$1 – 27,29 грн;

€1 – 32,23 грн;

1 польський злотий – 7,04 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Значних коливань валютного курсу в липні очікувати не слід. Адже, за даними експертів, зазвичай сезон відпусток характеризується зміцненням гривні.

Як прогнозують економісти, до кінця липня курс долара в Україні здебільшого буде в межах 27,0-27,5/1$.

Водночас НБУ розраховує на збільшення кількості переказів заробітчан до України.