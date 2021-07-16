Причиною пошкодження траси М-05 в Одеській області стали сильні опади, а також відсутність капітального ремонту протягом багатьох років.

Пошкоджену ділянку відновлять у найкоротші терміни, а саму трасу чекає повний ремонт, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Вчора у медіа з’явились фотографії зсуву ґрунту та деформації дорожнього покриття на дорозі Київ-Одеса біля села Троїцьке на Одещині. Причина – надмірні опади. Наразі крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита – підрядна організація розпочала активні відновлювальні роботи, – повідомив він.

Повне завершення робіт заплановано до 3 серпня 2021 року.

З часу останнього капітального ремонту М-05 минуло понад 15 років, її експлуатаційні характеристики вичерпано. Крім того, по цій ситуації видно, що дорожня основа була влаштована неякісно.

– Останні роки ми намагались підтримувати дорогу в нормальному стані у межах експлуатаційного утримання. Однак цих заходів вже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні, – коментує Кубраков.

Кубриков додав, що за кошти державного бюджету вони ще в 2019-2020 роках розпочали оновлення дороги М-05 у Київській та Черкаській областях.

За програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво йде підготовка до оновлення траси М-05 Київ – Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР та Європейського інвестиційного банка.

Зсув ґрунту на М-05 Київ-Одеса ліквідують, трасу капітально відновлять – Кубраков / 3 фотографии

За словами Кубракова, у рамках спільного проекту із міжнародними партнерами буде оновлено майже 300 км дороги.

– На перших ділянках вже затверджена проєктна документація і пройдені усі процедури — чекаємо оголошення тендерів, після чого розпочнемо ремонт. Вже за кілька років дорога Київ – Одеса стане взірцевою, – зазначив міністр.

Нагадаємо, цього року за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво буде відремонтовано і побудовано 6 500 км доріг.

Також, як заявляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, буде відновлено 245 штучних споруд, включно з мостами.