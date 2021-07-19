Крупко: Tolk − новий стандарт у поставках електроенергії

Група компаній Tolk, яку створили ТОВ Августа, ТОВ Закарпаттяенергозбут та ТОВ Волиньелектрозбут, сьогодні займає восьме місце серед понад 700 постачальників енергоресурсів в Україні.

Це більше 860 тис. клієнтів з об’ємом річного споживання близько 3,3 млрд кВт·г, що становить 5% всього ринку. Такі дані навів СЕО Групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко.

– Ми прагнемо до того, щоб бренд Tolk став певним стандартом у поставках електроенергії споживачу. Щоб клієнт, отримавши комерційну пропозицію з логотипом Tolk, відразу був впевнений, що йому запропоновано найнадійніші та найвигідніші умови на ринку, − зауважив Володимир Крупко.

Найближчою метою Групи є трикратне збільшення частки ринку. До 2025 року, наголосив Володимир Крупко, Група має увійти до трійки лідерів та надавати сервісні послуги 15% споживачів України.

Це буде супроводжуватись спрощенням та діджиталізацією всіх бізнес-процедур.

– Крім ціни ми пропонуємо клієнту пакетний продукт, який охоплює зручний графік оплат, доступ до фінансових інструментів, простоту обміну інформацією з постачальником, єдину точку входу − консьєрж для вирішення юридичних питань або нюансів взаємовідносин з оператором системи розподілу, − зазначив СЕО Групи постачальників енергоресурсів Tolk.

Детальніше про сервіси Групи та умови співробітництва із нею читайте в інтерв’ю за посиланням: https://bit.ly/3i5swOQ