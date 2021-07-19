Збільшення мінімалки і надходжень до бюджету: Разумков підписав бюджетну декларацію

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову Верховної Ради про бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Напередодні вона була затверджена Кабінетом міністрів. Зі свого боку парламент також надав свої рекомендації щодо бюджетної політики.

Серед них збільшення доходів проекту державного бюджету на наступний рік, розвиток експорту товарів, робіт, послуг українського походження та підвищення їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом стимулювання експортного кредитування.

Крім того, парламент рекомендує уряду під час підготовки державного бюджету на 2022 рік вжити заходів, щоб забезпечити залучення інвестицій у нові виробництва і розвиток промисловості України.

Також у документі наголошують на доцільності переглянути джерела фінансування та напрями використання спеціального фонду державного бюджету, збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Днями Верховна Рада схвалила бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Згідно з документом, очікується, що надходження до держбюджету в 2024 році зростуть до 1 трлн 452 млрд грн.

А розмір мінімальної заробітної плати в найближчі три роки може збільшитися до 7,665 тис. грн.