Курс валют НБУ на 21 липня 2021 в Україні

Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

На середу, 21 липня, НБУ встановив курс 27,22 грн/1$. Таким чином, порівняно з вчорашнім днем, долар зріс у ціні на 1 копійку.

Ціна на євро, згідно з курсом на 21 липня, зафіксувалася на 32,03 грн/1€.

Порівняно з вівторком, ціна на злотий не змінилась, а от російський рубль зріс у ціні на 1 копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 21.07:

$1 – 27,22 грн;

€1 – 32,03 грн;

1 польський злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Як стверджують вітчизняні фінансові експерти, курс долара 2021 в Україні найбільш стабільним буде протягом літа.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю. У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,1 грн за $1.