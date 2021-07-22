Нацбанк підвищив облікову ставку і прогнозує її подальше зростання

Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку до 8%. Відповідне рішення пояснили тим, що це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

– У першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пункт. Але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів, – пояснили в НБУ.

Крім того, у Нацбанку прогнозують подальше підвищення облікової ставки до 8,5% та збереження її на цьому рівні до ІІ кварталу 2022 року, тобто до квітня-червня, поки рівень інфляції не повернеться до показника 5%.

У разі реалізації додаткових проінфляційних ризиків НБУ готовий і надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до очікуваного показника.

У червні цього року Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. Але тоді в НБУ попередили, що готові її підвищувати, якщо суттєве посилення фундаментального інфляційного тиску та погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення рівня інфляції 5% у 2022 році.

Але регулятор прогнозує, що вона почне сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року, тобто восени.