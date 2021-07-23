Курс валют НБУ на 23 липня 2021 року в Україні

Гривня дещо закріпилась відносно євро та американського долара 23 липня, а от порівняно із польським злотим трохи втратила позиції.

НБУ встановив курс 27,19 грн/$, тоді як напередодні долар коштував 27,24 грн/1$.

На кілька копійок подешевшало і євро, ціна на валюту становить 32,03 грн/€1, а 22 липня воно вартувало 32,06 грн.

Польський злотий навпаки помітно подорожчав, тепер ціна за один злотий становить 7,02 грн, тоді як на передодні цей показник був на рівні 6,97 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 23 липня 2021 року

$1 – 27,19 грн;

€1 – 32,03 грн;

1 польський злотий – 7,02 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Курс долара на 2021 рік

За прогнозами економістів, протягом року суттєвих коливань курсу долара не відбудеться, валюта коливатиметься в межах 0,50-2 грн від 28 грн за одиницю.

Детальніше про середньорічний курс та те, як змінюватиметься вартість валюти протягом осені, читайте в матеріалі Фактів ICTV.