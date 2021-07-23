В Україні знизилися граничні ціни на паливо. Порівняно з серединою місяця середня ціна на бензин знизилася на 0,23 грн/літр, на дизпаливо – на 0,35 грн/літр.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

За даними відомства, середня вартість бензинів становить 26,64 грн/літр і дизпалива – 22,25 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець липня.

З урахуванням максимальних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,64 грн/літр, на дизпаливо – 29,25 грн / літр.

Ціни на паливо

За останній рік ціна на бензин, газ і дизельне паливо в Україні в середньому стала вище на 36%, про що свідчать дані Держстату. Втім, ціни на пальне можуть продовжити рости, тому що у світі намічається тенденція до зростання вартості нафти після обвалу у 2020 році на тлі пандемії.

Про те, що може вплинути на зростання ціни палива в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Мінекономіки