Курс валют НБУ на 26 липня 2021 в Україні: скільки коштуватимуть долар і євро

Курс долара після вихідних станом на 26 липня здешевшав. Євро на початку тижня також дещо впав у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 27,04 грн, що на 15 копійок менше, ніж було у п’ятницю 23 липня.

Євро здешевшав на 19 копійок – з 32,03 грн/1€ до 31,84 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні, що і була 23 липня.

Курс валют в Україні від НБУ на 26.07:

$1 – 27,04 грн;

€1 – 31,84 грн;

1 польський злотий – 6,96 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Яким буде курс долара до 2024 року

Курс долара в Україні протягом найближчих трьох років коливатиметься в межах 28-29 грн за $1. Так, згідно з бюджетною декларацією, у 2022 році валюта коштуватиме в середньому 28,6 грн, на кінець року – 28,7 грн.

А от у 2023 році в уряді прогнозують незначне зростання курсу долара. Перевищить позначку у 29 грн іноземна валюта у 2024 році.

Прогноз курсу долара в Україні на три роки – читайте у нашому матеріалі.