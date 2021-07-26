Конференція Influencer Marketing Day: як залучити блогерів до просування бренду

Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts 29 липня проведе онлайн-конференцію Influencer Marketing Day. Під час неї можна дізнатися, як залучити клієнтів і збільшити продаж, як правильно підбирати лідерів думок і вимірювати ефективність співпраці з ними.

Слухачів чекають вісім насичених годин обговорення ефективних практик і систематизованої інформації від 14 найкращих у своїй справі спікерів із топових українських компаній.

Ви почуєте кейси: INTERTOP Ukraine, Vodafone, Comfy, Щедрий Дар, Каштан, Равлик Боб, Metro Cash & Carry Ukraine, Uklon, SWEET.TV та інші.

Конференція дасть розуміння того, як створювати успішні поетапні стратегії роботи з блогерами, як знаходити “своїх” лідерів громадської думки зі своєю цільовою аудиторією і вибудовувати комунікацію з тими, з ким хочете працювати.

Спікери на прикладі власного досвіду розкажуть:

Як складати бриф для інфлюенсера і вибудовувати комунікацію;

Як отримати 100 тис. охоплень за $100;

Як бренду знайти свого лідера думок і стати з ним партнерами – кейс COMFY;

Як залучити блогера в проект і отримати утричі більше публікацій – кейс SWEET.TV;

Реклама у блогерів абсолютно безкоштовно – секрети вау-комунікації;

Що таке добре та що таке погано: п’ять ознак, що ваша нативна реклама працює;

Influencer Marketing у B2B.

Експерти поділяться кейсами брендів, лайфхаками, секретами та правилами тривалих і плідних відносин з блогерами різних масштабів. Розкажуть, що таке продюсерські центри та агентства з підбору інфлюенсерів.

Кому буде корисний захід? Маркетологам загального і диджитал напрямків, SMM фахівцям, власникам бізнесів. Усім, кому важливо отримати нові знання, ознайомитися з топовими стратегіями та робочими інструментами, перестати зливати бюджет і отримати якісне зростання за допомогою просування через інфлюенсерів.

Взяти участь в конференції можна у двох форматах:

Онлайн. Безкоштовний за умови попередньої реєстрації . З можливістю прослухати конференцію і поставити запитання лекторам в прямому ефірі, спілкуватися з колегами у Telegram-чаті та отримати гарантовані подарунки від спонсорів івенту.

. З можливістю прослухати конференцію і поставити запитання лекторам в прямому ефірі, спілкуватися з колегами у Telegram-чаті та отримати гарантовані подарунки від спонсорів івенту. Онлайн + Запис конференції. Вартість цього типу участі – 500 грн до 29 липня (у день конференції – 800 грн). Учасники отримають ті самі можливості, що доступні в безкоштовному форматі, а також доступ до запису Influencer Marketing Day і минулої конференції SMM Day з можливістю дивитися і переглядати в будь-який зручний час.

Зареєструватися на онлайн-конференцію можна за посиланням.