Підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня – Міненерго готує постанову

З 1 серпня планується підвищення тарифів на електроенергію, варіанти поки опрацьовуються Міненерго спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) та учасниками ринку.

У міністерстві обіцяють найближчим часом представити нову модель спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії (ПСО).

Навіть орієнтовних варіантів не назвали. Проте раніше міністр енергетики Герман Галущенко говорив, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для українців, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Таких нині понад 40%. А підвищення тарифів на електроенергію буде для тих, хто споживає більше цієї норми.

За його словами, ціни на електрику для населення та промисловості будуть поступового вирівнюватися.

Зараз діє єдиний тариф на електроенергію для населення, встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год.