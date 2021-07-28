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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Долар та євро продовжують дешевшати: курс валют на 28 липня

курс валют

На вівторок, 28 липня, Національний банк України продовжив зміцнювати курс гривні щодо долара та євро.

Зокрема, долар за добу подешевшав на 8 копійок та коштує тепер 26,90 грн/1$.

Детальніше про те, який курс валют встановлено на 28 липня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Євро подешевшав на 3 копійки. Його ціну встановлено ​​на рівні 31,78грн/1€.

Ціна польського злотого залишилася на колишньому рівні – 6,92, як і російського рубля – 3,65.

Курс валют в Україні від НБУ на 28 липня

  • $1 – 26,90 грн;
  • €1 – 31,78 грн;
  • 1 польський злотий – 6,92 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 28 липня 2021 в Україні

Кабінет міністрів раніше повідомив, що курс валют в Україні протягом найближчих трьох років не дуже буде коливатися.

Згідно з прогнозом, долар коштуватиме від 28 до 29 грн за одиницю.

На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в 2023 році Україна зможе вийти на показник зростання економіки в 5%.

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