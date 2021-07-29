Гривня продовжує зміцнюватися щодо основних світових валют. Нацбанк України на четвер, 29 липня, встановив курс долара на рівні 26,86 грн/$1.

Тобто американська валюта здешевшала на 4 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

А європейська валюта за день втратила 8 копійок. Її курс на четвер встановлено на рівні 31,70 грн/€1.

Польський злотий щодо гривні трохи здешевшав, а російський рубль зберігає стабільність.

Курс валют в Україні від НБУ на 29 липня:

$1 – 26,86 грн;

€1 – 31,70 грн;

1 польський злотий – 6,89 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Експерти прогнозують, що у серпні девальвація гривні відновиться – курс долара знову може повернутися до позначки 27,5 грн.

Головною причиною падіння національної валюти називають погіршення ситуації в економіці: зростання дефіциту зовнішньої торгівлі та відтік інвестицій.

Вплине також той факт, що у вересні Україні доведеться повернути близько $5 млрд іноземних позик із відсотками.