Нацкомісія підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила максимальні граничні ціни на ринку “на добу вперед” і на внутрішньодобовому ринку.

Регулятор пояснив, що вимушений піти на такий крок, враховуючи загальну тенденцію зростання цін на паливо. Також на це вплинуло те, що влітку у деякі години спостерігається суттєвий профіцит енергії. А ввечері, коли фіксують максимальну потребу, різко зростає необхідність у маневрових потужностях.

– Ми робимо послідовні кроки до лібералізації ринку. Фактично – це скасування цінових обмежень. Якщо гранична ціна становить 2 грн за 1 кВт/год в нічні години і 4 грн за 1 кВт/год – в денні, то це фактично спрощення, – зазначив очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Згідно із рішенням регулятора, максимальні граничні ціни на ринку підвищили на 60,8% – до 2 тис. грн за МВт/год для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00.00 до 07.00 і з 23.00 до 00.00), і на 50,6%, або до 4 тис. грн за МВт/год — для годин максимального навантаження (з 07.00 до 23.00).

Тим часом уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення у розмірі 1,68 грн за кВТ/год ще на місяць. Такий тариф діятиме до 31 серпня.

Джерело: НКРЕКП