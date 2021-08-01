У серпні базові річні ціни на газ, на які перевели у травні усіх побутових споживачів, не зміняться і коливатимуться у діапазоні від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найвищий серпневий тариф запропонувала споживачам компанія Енергія країни.

Якщо говорити про річні ціни на газ, які діятимуть до квітня 2022 року, найнижчі запропонували Агросинтез Трейдінг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн) та Нафтогаз України (7,96 грн).

У більшості компаній – ціни до 9 грн за кубометр.

Джерело: ГазПравда