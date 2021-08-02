Національний банк України послабив курс валют. Станом на понеділок, 2 серпня, американську та європейську валюти можна придбати за дешевшу вартість.

Так, офіційні курси долара та євро наразі знизилися, хоча до цього тенденція була зовсім інакшою. Напередодні ціна валюти стабільно декілька днів підвищувалася.

Станом на сьогодні, долар здешевшав на понад п’ять копійок та коштує 26,82 грн за 1$. У пятницю, 30 липня, курс американської валюти становив 26,88 грн, тобто на шість копійок дорожче.

Також знизилася вартість євро. Станом на 2 серпня, цю валюту можна придбати за 31,89 грн за одиницю. 30 липня курс складав 31,92 грн, тобто на три копійки дорожче.

Курс валют в Україні від НБУ на 2 серпня

$1 – 26,8168 грн;

€1 – 31,8946 грн;

1 польський злотий – 6,9899 грн;

10 російських рублів – 3,6765 грн.

Кабінет міністрів озвучив свій прогноз щодо курсу валют в Україні. Згідно з ним, вартість долара та євро протягом трьох років збільшиться.

Зокрема американська валюта коштуватиме на рівні від 28 до 29 грн за 1$. Крім того, уряд прогнозує скорочення дефіциту бюджету майже удвічі.