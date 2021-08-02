Конференція E-commerce digital day: як ефективно вести онлайн-торгівлю

12 серпня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує уже другий E-commerce digital day – онлайн-конференцію про електронну комерцію, збільшення продажів, утримання клієнтів, поліпшення ланцюжків постачання і створення ефективної маркетингової стратегії.

WebPromoExperts зібрали цікаві кейси, перевірені інструменти та 17 найкращих digital-експертів. Своїм чесним досвідом поділяться представники топових компаній, які досягли значного успіху на ринку інтернет-торгівлі, а саме: Exist.ua, Vodafone, Фокстрот, Ельдорадо, Intertop Ukraine, Citrus, MOYO, Kasta, USUPSO Ukraine, Укрзолото, Fishki.ua, МебельОк, Wellamart, COLLAR Company та інші.

Cпікери готують яскраві інформативні доповіді, графіки, таблички, цифри, кейси, і все, що може бути корисним для застосування в будь-якому онлайн-бізнесі.

Що передбачає конференція:

17 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом представників інтернет-торгівлі;

9,5 годин свіжих ідей і прикладів, що надихають;

можливість поставити запитання спікеру в чаті;

нетворкінг у закритому Telegram-чаті конференції;

бонуси, акції та подарунки від організатора і партнерів.

Що можна дізнатися на E-commerce digital day:

які тренди існують в електронній комерції сьогодні;

тенденції ринку e-commerce України;

чому варто переходити в e-commerce;

як розвивається ринок електронної комерції в Україні;

як обігнати конкурентів на маркетплейсах;

тільки унікальні корисні кейси, які раніше не були озвучені.

Конференція стане джерелом практичної інформації для всіх, хто готовий у 2021 році ще більше розширювати онлайн-горизонти та поліпшувати продажі: для власників та керівників інтернет-магазинів, представників онлайн і офлайн ритейлу, великих постачальників товарів та інтернет-маркетологів, яким важливо тримати руку на пульсі та отримувати свіжі знання від колег по цеху.

Зареєструватися на конференцію можна за посиланням.