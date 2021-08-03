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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Долар і євро здорожчали: курс валют на 3 серпня

гроші долар

Нацбанк України встановив курс валют на 3 серпня. Європейська та американська валюти незначно зросли в ціні щодо гривні.

Після одноденного падіння вартості, іноземні валюти продовжили зростання.

Так, долар станом на сьогодні подорожчав на дві копійки й вартує 26,84 грн за 1 $. У п’ятницю, 30 липня, курс американської валюти становив 26,82 грн.

Також незначно додало євро. Цю валюту можна придбати за 31,90 грн за 1 €, що на одну копійку більше, ніж за день до цього.

Курс валют в Україні від НБУ на 3 серпня

  • $ 1 – 26,8444 грн;
  • € 1 – 31,9032 грн;
  • 1 польський злотий – 7,0009 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6888 грн.

Раніше уряд оприлюднив прогноз щодо курсу валют в Україні на найближчі три роки. Згідно з ним, вартість долара і євро повинна збільшитися. 

Американська валюта протягом цього часу коштуватиме в межах 28-29 грн за 1$. Також Кабінет міністрів прогнозує скорочення дефіциту бюджету майже вдвічі.

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