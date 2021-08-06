Національний банк України збільшив курс долара, однак вартість євро зменшилася. Станом на п’ятницю, 6 серпня, американську валюту можна придбати за вищу ціну, а європейська коштує дешевше.

Зовсім нещодавно офіційні курси долара євро були інакшими. Ціна валют декілька днів підвищувалася, а згодом курс долара зріс.

Станом на сьогодні, долар здорожчав на чотири копійки та коштує 26,94 грн за 1$. У четвер, 5 серпня, курс американської валюти становив 26,90 грн – таким чином вона трохи посилила позиції.

Однак вартість євро трохи знизилася. Станом на 6 серпня, цю валюту можна придбати за 31,90 грн за €1. 5 серпня курс складав 31,94 грн за одиницю, тобто на чотири копійки дорожче.

Курс валют в Україні від НБУ на 6 серпня

$1 – 26,9395 грн;

€1 – 31,8964 грн;

1 польський злотий – 7,0155 грн;

10 російських рублів – 3,6845 грн.

Кабінет міністрів затвердив прогноз курсу валют в Україні на найближчі три роки. Так, вартість долара становитиме 28-29 грн/$1, згідно з прогнозом.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, державний борг планують зменшити до менш ніж 50% ВВП. Це сприятиме тому, що уряд матиме можливість витрачати більше коштів на важливі сфери – медицину, оборону та освіту.