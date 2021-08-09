Компанія Агро Газ Трейдінг розкрила деталі дворічної співпраці з Одеським припортовим заводом

Компанія Агро Газ Трейдінг є постачальником газу за давальницьким договором для Одеського припортового заводу з літа 2019 року.

За період дворічної співпраці ОПЗ повернув лідируючі позиції серед підприємств хімпрому України, відтворив робочі місця, почав виплату раніше накопичених боргів і підвищив свою капіталізацію в рамках передприватизаційної підготовки.

Про це йдеться в повідомленні Агро Газ Трейдінг.

За вказаний часовий проміжок АТ Одеський припортовий завод впевнено повернуло лідируючі позиції серед підприємств хімічної промисловості України і заклало міцну основу для подальшого розвитку.

В основу співпраці між ТОВ Агро Газ Трейдінг і АТ Одеський припортовий завод були покладені принципи прозорості та орієнтації на результат, що зумовило стійке зростання виробничих, фінансових і соціальних показників заводу.

– За період співпраці з ТОВ Агро Газ Трейдінг на потужностях АТ Одеський припортовий завод було виготовлено 1,62 млн т карбаміду і 175,2 тис. т аміаку. Понад 90% продукції виробництва АТ Одеський припортовий завод було відправлено на експорт, – заявляють в АГТ.

В повідомленні додають, що в топ-5 найбільших споживачів карбаміду увійшли Індія, Італія, Туреччина, Мексика і Танзанія. Водночас найбільшими імпортерами аміаку стали Туреччина, Греція і Болгарія.

За період співпраці з АГТ на користь Нафтогазу ОПЗ виплатив понад 68 млн грн в рамках погашення раніше накопичених боргів.

Запропонована ТОВ Агро Газ Трейдінг формула погашення раніше накопичених АТ Одеський припортовий завод боргів перед групою Нафтогаз дозволила за період дворічного співробітництва виплатити 68,1 млн грн.

– Давальницький контракт з ТОВ Агро Газ Трейдінг передбачає виплати на користь АТ Одеський припортовий завод додаткових коштів за тонну виробленої продукції, зокрема $1 за тонну аміаку і $1,5 за тонну карбаміду, – відзначають в АГТ.

Успішна робота ОПЗ протягом двох останніх років стала запорукою зростання капіталізації заводу.

– Успішне співробітництво ТОВ Агро Газ Трейдінг дозволило наростити капіталізацію АТ Одеський припортовий завод в рамках його підготовки до приватизаційного конкурсу. Наслідком безперебійної роботи АТ Одеський припортовий завод протягом останніх двох років стало зростання інтересу потенційних інвесторів до приватизації підприємства, – сказано в повідомленні АГТ.

ОПЗ є найбільшим в Україні виробником карбаміду та аміаку. Прибуток ОПЗ за перше півріччя 2021 року перевищив 430 млн грн.

Фото: Одеський припортовий завод