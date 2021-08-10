10 серпня у Монетному дворі Нацбанку презентували низку пам’ятних монет, присвячених 30-річчю Незалежності України. Найдорожча з них коштує 140 тис. гривень.
Золоті та срібні пам’ятні монети прикрашені державними символами, кожна з них має власний сюжет.
Під час презентації також зауважили, що усі ексклюзивні монети будуть у кілька разів перевищувати вартість своїх номіналів.
Нові 5 і 10 гривень вводяться в обіг вже сьогодні, решта нових монет – 17 серпня.
З вишивкою і лелеками: Нацбанк випустив пам’ятні монети до 30-річчя Незалежності / 7 фотографий
Нові монети:
- золотих монет – менш ніж 400 штук (орієнтовно 140 тис. грн);
- срібних – 500 штук (20 тис. грн);
- 10 грн – 3 тис. штук (1 846 грн);
- 5 грн – 50 тис. штук (70 грн).