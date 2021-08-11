Для покращення ефективності роботи правоохоронного блоку і підвищення рівня економічної безпеки держави необхідно впроваджувати принципи діяльності, засновані на аналітиці та аналізі даних (Intelligence Led Policing). Нині ця методологія використовується у більшості країн ЄС, а також у США.

Про це заявив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник в інтерв’ю РБК-Україна.

– Intelligence Led Policing (ILP) ставить кримінальний аналіз у центр правоохоронної діяльності. Традиційно правоохоронці працюють, реагуючи на інциденти, що вже сталися. ILP є альтернативою, що дозволяє події прогнозувати та випереджати, і робить це саме на основі комплексного аналізу великих масивів даних, – пояснив Мельник.

За його словами, застосування методології ILP допоможе ефективніше використовувати ресурси Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке має запрацювати наприкінці вересня 2021 року.

– Головне завдання майбутнього бюро – на стратегічному рівні визначити найбільші загрози економіці держави. А також оцінити ризики за ступенем небезпеки, спроможності їм протистояти, виявити власні слабкі місця, – зазначив голова ДФС.

Як додав Мельник, у підсумку в бюро розумітимуть, куди саме спрямувати основні ресурси, а також швидко і точно плануватимуть правоохоронні заходи для протидії найбільшим ризикам.

– Таким саме чином створюються профілі ризиків для галузей бізнесу, організованих злочинних угруповань. У цьому випадку ILP також надає керівництву правоохоронних органів можливості для визначення пріоритетів і ефективного розподілу ресурсів, – пояснив Мельник.

Ба більше, стратегічний аналіз великих масивів даних дає змогу визначати тенденції розвитку загроз, розуміти, як вони змінюватимуться, додав глава ДФС.

На думку Мельника, озброєні прогнозами правоохоронці матимуть можливість підготуватися до таких змін, і навіть випереджувати негативні події.

– Якщо сказати простіше, то у законі Про Бюро економічної безпеки закладено два концептуальних аспекти. По-перше, це аналітика, а потім слідча дія, – наголосив глава ДФС.

Як пояснив Мельник, аналітики надаватимуть рекомендації, як виявити нелегальний бізнес, його локацію, принципи роботи і як його ліквідувати у законодавчий чи силовий спосіб.

– По-друге – це знищення системних кримінальних проявів (центри мінімізації, центри скруток по ПДВ), – заявив очільник ДФС.

Фото: ДФС