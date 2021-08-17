У вівторок, 17 серпня, гривня знову зміцнилася, згідно з курсом валют, встановленим Нацбанком України.

Американський долар коштує 26,64 грн/$1. Це на п’ять копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс європейської валюти на сьогодні встановлено на рівні 31,36 грн/€1. Тобто євро за день здешевшала ще на три копійки.

Польський злотий зберігає стабільність, а російський рубль втратив дві копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 17 серпня:

$1 – 26,65 грн;

€1 – 31,36 грн;

1 польський злотий – 6,86 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

Експерти прогнозують, що наприкінці серпня девальвація гривні відновиться, а вже у вересні долар коштуватиме 28 грн.

Серед причин називають погашення значних іноземних позик у вересні та закупівлю природного газу до опалювального сезону.