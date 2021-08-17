У вівторок, 17 серпня, гривня знову зміцнилася, згідно з курсом валют, встановленим Нацбанком України.
Американський долар коштує 26,64 грн/$1. Це на п’ять копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс європейської валюти на сьогодні встановлено на рівні 31,36 грн/€1. Тобто євро за день здешевшала ще на три копійки.
Польський злотий зберігає стабільність, а російський рубль втратив дві копійки.
Курс валют в Україні від НБУ на 17 серпня:
- $1 – 26,65 грн;
- €1 – 31,36 грн;
- 1 польський злотий – 6,86 грн;
- 10 російських рублів – 3,62 грн.
Експерти прогнозують, що наприкінці серпня девальвація гривні відновиться, а вже у вересні долар коштуватиме 28 грн.
Серед причин називають погашення значних іноземних позик у вересні та закупівлю природного газу до опалювального сезону.