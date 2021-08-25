Представники фінтех-індустрії, великих промислових корпорацій, банківського сектора та інші бізнесмени зустрілися 22 серпня в Одесі під час бізнес-івенту Forbes. Ресурси для зростання.

Захід відвідали голова НБУ Кирило Шевченко, голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи LEO — третій президент України Віктор Ющенко, голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук та інші експерти фінансового ринку.

В України немає жодних підстав для панічних настроїв, якщо говорити про поточну економіку та фінтех-галузь. Відповідну заяву зробив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко під час неформальної бесіди.

Бізнес-зустрічі Forbes: Ющенко відвідав як голова наглядової ради МСП LEO / 4 фотографии

За його прогнозами та оцінками, економічне становище України наразі стабільне: ціни на експортну продукцію на світових ринках сприятливі, цьогоріч на нашу країну чекає рекордний урожай, а середня зарплата з початку поточного року зросла вже на 12%.

– Криза, викликана в економіці 2020-го коронавірусом, на відміну від усіх інших криз, не супроводжувалася витоком грошей з банків. Навпаки, залишки коштів бізнесу та фізичних осіб в системі зросли (на 45% та 37% відповідно). У 2021-му маємо рекордні за останні вісім років запаси золотовалютних резервів – $29,1 млрд, – зазначив Кирило Шевченко.

Шевченко додав, що вони не очікують неприємних сюрпризів – лише поступового руху вперед. Так, за прогнозами НБУ, зростання ВВП за підсумками року складе 3,8%.

Голова НБУ підкреслив, що центробанк залишиться відданий монетарній політиці та режиму плаваючого валютного курсу. Також очікується продовження реформи державних банків.

– Сьогодні чотири держбанки займають понад 50% фінансового ринку країни. Це великий ризик для системи та нерентабельний бізнес для держави, за виключенням ПриватБанку. Тому для створення гармонійної банківської системи ми проведемо приватизацію держбанків. Також центробанк проведе очищення ринку небанківських фінансових установ – страхових компаній, ломбардів тощо, – пояснив голова НБУ.

Серед головних досягнень Кирило Шевченко назвав ухвалення нормативних актів, котрі наблизили українську банківську систему до європейських стандартів.

Зокрема, Закон про платіжні послуги протягом наступних двох років надасть технічну можливість поєднати платіжну систему НБУ з європейською.

Бізнес-зустрічі Forbes: Ющенко відвідав як голова наглядової ради МСП LEO / 4 фотографии

Учасники бізнес-зустрічі — фахівці банківської та фінтех-галузі — констатують, що змушені пристосовуватись до нової реальності, щоб зберегти та/або зміцнити свої позиції на ринку.

– Сьогодні зміцнюють позиції на ринку ті, хто пристосувався до нової реальності. Попит на безконтактні платежі ріс задовго до пандемії коронавірусу, вона лише пришвидшила цей процес і зробила його незворотнім, — підсумувала голова процесінгової компанії LeoGaming і директорка фінансової компанії Леогеймінг Пей Альона Дегрік Шевцова.

Альона додала, що у цій сфері Україна майже досягла рівня розвинених фінансових ринків на кшталт Великобританії, перестрибнувши багато країн ЄС. 2021 рік вже впевнено можна назвати періодом відновлення.

Для довідки: бізнес-зустріч Forbes. Ресурси для зростання відбулася в неділю, 22 серпня, у дворі одеського Художнього музею. Спонсором івенту виступила fintech-компанія LeoGaming.